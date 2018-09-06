2 noktaya konuşlandılar! Terör örgütü PKK da İdlib'e saldıracak

Rus uçaklarının bombaladığı Suriye’nin İdlib kenti, Esed rejimi ve müttefikleri tarafından 1.5 aydır 3 cepheden kuşatma altında tutuluyor. İdlib’de savaşan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı grupların sözcüsü Naci Ebu Huzeyfe, önceki gün çok sayıda çocuğun ölümüne yol açan bombardıman sonrası uçakların gece boyunca gözlem, keşif ve taciz amaçlı uçuşlara devam ettiğini söyledi. ÖSO sözcüsü Huzeyfe, 4 farklı noktadan saldırı hazırlığı yapan Rejim güçlerinin 23 bin kişi olduğunu ve bu sayının 8 bin 500’ünü PKK, Mukaveme Suriye (Acilciler), Liva İskenderun, Hareket El-Nüceba, Fatımiyyun, DHKP-C, Asaeb Ehlül Hak ve Wagner Tugayları’na mensup militanların oluşturduğunu kaydetti.

MEHMETÇİK TEHDİT ALTINDA

İdlib merkezli saldırı krizini değerlendiren Binbaşı Huzeyfe, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem üslerinin de tehdit altında olduğunu vurguladı. “Münbiç, Ayn el-Arab, Ayn İsa ve Rakka’dan İdlib için PKK’lı gönderilmeye devam ediyor. Türk gözlem üsleri teyakkuz halinde. Olası bir kara saldırısında özellikle Morek bölgesindeki Türk gözlem noktasının PKK’lılar ve Mihrac Ural’a bağlı çeteler tarafından hedef alınacağı istihbaratı aldık” diyen Huzeyfe, Rusya ve rejimin saldırı için önceliklerinin farklı olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

TAHRAN’I BEKLİYORUZ

“Rusya öncelikle Hmeymim Askeri Üssü’nü garantiye almak adına Cisr’eş Şuğur bölgesini ve Şam-Halep, Halep-Lazkiye Otoyolu’nu ele geçirmek istiyor. Rejim ise Rusya kalkanını kullanarak tüm muhalifleri ezmeyi ve otoritesini pekiştirmek istiyor. Esed-Rusya-İran bloku İdlib’deki gücümüzün farkında değiller. Burada işleri öyle kolay olmayacak. Ancak biz Türkiye ile eşgüdüm halindeyiz ve herhangi bir taarruz girişiminde bulunmadan Tahran zirvesinin sonuçlarını beklemeyi tercih ediyoruz.”

İŞTE SALDIRI NOKTALARI

“Halep’in batısı, Cisr’eş Şuğur, Türkmen Dağı, Hama-Morek cepheleri tahkim edilen yerler arasında. Saldırıların olacağı birinci cephe, Halep batısındaki Handarat ve Cemiyet’ül Zehra hattı. İkinci cephe ise Gab Ovası-Bahardiy-Curin bölgesi. Üçüncü cephe Cisr’eş Şuğur, Kinsibbe, Rabia, Atıyra, Hamrat, Bahsa arasında kalan hat. Dördüncü cephe hattı da Hama, Hilfeya, Soran, Mahardey, Kıbeybat... Soran bölgesinde Rus Wagner Tugayı mensupları ile İran destekli Şii militanlar bulunuyor. Rabia, Bahsa, Hamrat cephelerinde Afgan Şii milisler ve Mihrac Ural yönetimindeki Mukaveme Suriy teröristleri ile DHKP-C’liler bulunuyor. Şam’da rejimle gizlice İdlib konusunda anlaşan PKK ise Cemiyet’ül Zehra, Handarat hattında konuşlandı.”





DURMAK YOK

Kara saldırısının artık an meselesi olduğu İdlib’e Türkiye’den zırhlı araç sevkiyatı aralıksız sürüyor. Gece gündüz devam eden intikaller, bölgede Mehmetçiğin kapsamlı hazırlığını gözler önüne seriyor. Modernize tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı müdahale araçları, obüsler, iş makinaları Kilis caddelerinden geçerek önce sınır birliklerine daha sonra da Suriye’deki üslere teslim ediliyor. Bölgeye takviye olarak gönderilen obüs ve tanklarla yüklü TIR’lar önceki gün Kilis’te görüntülendi.

SİVİLLER PLANLI ÖLMÜŞ!

İdlib’de salı günü 20’den fazla noktanın Rus uçaklarınca bombalanması sonucu çoğunluğu çocuk 17 kişi katledildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ülkesinin İdlib’de ‘hedefi belli operasyonlar yaptığını’ savundu. İdlib’deki sorun çözülmeden Suriye’nin normalleşemeyeceğini iddia eden Ryabkov, sürecin 7 Eylül’deki Rusya-Türkiye- İran zirvesinden sonra belli olacağını, ayrıca ABD ile temas halinde olduklarını kaydetti. Bombardımanla ilgili dikkat çeken bir iddia ise Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’dan geldi. Salı Hmeymim’den kalkan 4 Rus uçağının İdlib’de ‘El Nusra’ cephaneliklerini vurduğunu ileri süren Konaşenkov, vurulan noktalar arasında, Hmeymim Üssü’ne saldıran İHA’ların saklandığı depolar da olduğunu ileri sürdü. Konaşenkov’a göre Rusya son bir ayda Hmeymim’e saldıran 47 İHA’yı imha etti.

TOPÇU TACİZİ

Çoğunluğu sığınmacı yaklaşık 4 milyon Suriyelinin barındığı İdlib diken üstünde. Salı günü Rusya’nın hava bombardımanı sonrası dün de rejim birlikleri Cisr’eş Şuğur ilçesine havan ve top atışlı tacizde bulundu. Cisr’eş Şuğur’un yanısıra Hayş kasabası ile Hama kentinin kuzeyi de rejimin topçu ateşiyle vuruldu. Aralıklarla yapılan atışlarda yaralananlar olduğu iddia edilirken, muhalifler ise rejim güçlerine ait araçların girişini engellemek için güneydeki Madik Kalesi’ne yakın Tuveyniye Köprüsü’nü havaya uçurdu. Özellikle sınır hattında hazırlıklarını sürdüren muhalifler, rejim ve Şii milislere kapsamlı cevap için 7 Eylül’deki Tahran zirvesinin sonucunu bekliyor.

MOREK DUVARI

Esed ordusunun İran’ın gönderdiği Şii milisler ve PKK’lılarla birlikte saldırıya hazırlandığı noktalardan biri, İdlib güneydoğusundaki Morek Dağı. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir adet gözlem noktası bulunuyor. Morek çevresine önceki günden bu yana rejim tarafından taciz atışları yapıldığı, ÖSO güçlerinin ise saldırılara anında karşılık verdiği öğrenildi. Türkiye’den sevkiyatın sürdüğü bölgede, gözlem üssünün çevresine iş makineleriyle dev beton bloklar yerleştirildi. Araç ve personel takviyesi yapılan üssün çevresi beton bloklar ve barikatlarla güçlendirilerek olası saldırılara karşı daha güvenli hale getirildi. Türk birliklerine yönelik muhtemel bir provokasyonun bölgeyi felakete sürükleyebileceği yönünde uyarılar yapılıyor.

(Yeni Şafak)