0553 313 94 23

Terör örgütü PKK bunu ilk kez yapıyor! Afrin'de hain plan

Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin’den silinen PKK yeni strateji geliştirdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:07
Terör örgütü PKK bunu ilk kez yapıyor! Afrin'de hain plan

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun başarılı bir harekâtla Afrin'den sildiği terör örgütü PKK, büyük kayıplar vererek kaçtığı bölgeye yönelik yeni bir strateji geliştirdi. PKK'nın yeni dönem stratejisi Afrin'i 13 farklı bölgeye ayırarak 5'er kişiden oluşan hücre yapılanmasına gitmek oldu. MİT, TSK ve emniyet birimleri, örgütün yeni dönem yapılanmasına karşı güvenlik tedbirlerini olağanüstü şekilde artırdı.

CIA ÖZEL EĞİTİM VERDİ

Terör örgütü PKK, kurulduğundan bu yana ilk kez hücre tipi yapılanmaya Afrin'de gidiyor. Kandil'in talimatıyla 13 farklı bölgeye ayrılan Afrin'de 5 kişilik hücre mensupları bir diğer hücredeki örgüt mensuplarını tanımıyor. Farklı hücredekiler arasında her türden irtibat ve paylaşım yasak. PKK'nın yeni yöntem konusunda başta CIA olmak üzere bazı istihbarat örgütlerinden özel eğitim aldığı belirtiliyor. Afrin'e sızma konusunda geçtiğimiz süreç içerisinde başarılı olamayan terör örgütü, bölgede ikame edilmeye çalışılan güvenlik ve istikrarı hedefleyecek eylemlerle halkı Türkiye'ye karşı kışkırtma amacı güdüyor.

İKİ İSİM YÖNETİYOR

Afrin'de yeniden yeraltı hücre yapılanmasına giden PKK'nın sözde operasyon sorumluluğuna Mani Agit getirilirken, Nubl-Zehra bölgesine gönderilen Brusk (Dayı) kod adlı terörist ise sözde lojistik sorumlusu oldu. Afrin'de kullanılacak silah, cephane ve teröristlerin sevkiyatı konusunda ağırlıklı hat olarak Ayn Dadad-Cebel Ahlem güzergahının kullanılacağı belirtiliyor. Sabotaj amaçlı hücre yapılanması dışında PKK'nın bir başka taktiği ise ÖSO içerisine sızmak... Terör örgütü, kripto elemanlar vasıtasıyla EYP ve benzeri sabotaj malzemelerini temin etme hedefinde.

Yine aynı tehdit

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı döneminde PKK'nın Cinderes sorumluluğunu yürüten Mani Agit kod adlı teröriste, yeni dönemde Afrin'deki gizli yapılanmayı organize etme görevi verildi. Terörist Agit, örgüt üyelerine gönderdiği mesajda 'Afrin'i Vietnam yapma' vaadinde bulundu. Agit'e verilen görevler arasında, 'ÖSO kıyafetiyle Afrin halkını tahrik' ve 'TSK mensuplarını taciz' gibi maddeler var. PKK bu yolla halkı TSK ve Türkiye aleyhine kışkırtarak bölgede alternatif güç olma gayesi güdüyor.

KAYNAK: YENİŞAFAK

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:07
  1. pkk
  2. Afrin
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da tsunami: En az 30 ölü
    1. Endonezya'da tsunami: En az 30 ölü
    2. Bakan Berat Albayrak: Ekonomimiz zor..
    3. Beşiktaş Kayserispor maçı nedeniyle..
    4. Fırsatçılar semt pazarında!
    5. Ruslar, Türkiye’den narenciye ürünleri..
    6. Pistten çıkan uçağın nakil işlemi..
    7. Kasırgaya karşı alınacak önlemler neler?
    8. Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?
    9. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    10. Küçük esnafa büyük imkan
    11. Tavukçu hesaplıyem istiyor
    12. Hollanda Dışişleri Bakanı Blok sonunda..
    13. Binyamin Netanyahu, BM kürsüsünden..
    14. Amerika'ya çağrı: Şimdi tarafını seçme..
    15. Dünyanın gözü Ege'de... Tatbikatlar..
    16. Terör örgütü PKK bunu ilk kez yapıyor!..
    17. Asayiş Şube Müdürü fark edince.....
    18. Adana’da trafik kazası! 'Dayı beni..
    19. Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda..
    20. Avrupa Birliği ile ilişkiler..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması