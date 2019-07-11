Terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı Erzurum’da polis tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı.

Erzurum’da polis tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı.



Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Karayazı ilçesi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen Karayazı HDP meclis üyesi 5 kişi ile köylerde yaşayan 5 kişi yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 8 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 87 adet 9 mm fişek ve çok sayıda dijital doküman, kitap ve materyaller ele geçirildi.

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