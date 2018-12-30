Türk askerinin adı bile yetti! YPG Münbiç'te ne yapacağını şaşırdı

Türkiye’nin operasyonundan korkan PKK elebaşıları Münbiç’ten kaçtı ancak bölgedeki terörist sayısı, son dönemde ilçeye getirilenlerle birlikte 7 bini buluyor. Türk savaş uçaklarının dün alçak irtifada hava devriyesi icra ettiği Münbiç, teröristler için tam bir korku diyarına dönüştü. Uçakları gören rejim birlikleri de Arime’yi terk etti.

Rejim unsurlarının bazı binalara bayrak çektiği Münbiç’te herkes diken üstünde. ABD’nin zırhlı araçlarla devriye atıp helikopter havalandırdığı kentte terör örgütü PKK da sokağa çıkma yasağı ilan etti. ABD, Fransa, rejim ve PKK’nın rol kapma yarışına sahne olan ilçenin merkezi ve çevresinde 7 bine yakın terörist bulunuyor.

Terör örgütü cinnet halinde

Bunların 2 bini son birkaç haftalık zaman diliminde ağır silahlarla Münbiç’e getirildi. Öte yandan Türkiye’nin bölgeye yönelik operasyonu öncesi başta Şervan Derviş olmak üzere çok sayıda PKK elebaşı kenti terk etti. Örgütte cinnet hali ise devam ediyor. PKK, cuma gecesi kentte terör estirdi. Birçok eve baskın düzenleyen teröristler, rejim ve PKK/PYD karşıtlarını alıkoydu. Türkiye ve ÖSO lehine faaliyetlerin önüne geçmek için de Münbiç merkezde sokağa çıkma yasağı koydu.

Şebbihalar girdi

PKK’nın ev baskınlarıyla eşzamanlı olarak yayılan “Esed rejimi Münbiç’e geldi” haberleri, kent sakinleri üzerinde büyük korkuya neden oldu. Katledilme korkusu yaşayan halkın tedirginlik nedenlerinden biri de son birkaç gündür çok sayıda Şebbiha milisinin Münbiç’e rejim-PKK işbirliği halinde sızdırılması.

Sivil kıyafetler giyerek kente sokulan Esed’e bağlı katliamcı çetelerin burada bir vahşete imza atacağı endişesi hakim. Şebbiha-PKK ortaklığıyla amaçlanan hedeflerden biri de, bölgeye Türk ordusu ile ÖSO güçlerinin gelmesini isteyen halkı sindirmek. Münbiç batısındaki Arime’de bulunan rejim güçlerinin önemli bir kısmı güneye çekilirken Türkiye ise bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ankara-Moskova temaslarının ardından başlaması beklenen operasyonda ilk hedef, Münbiç ve kırsalındaki 7 bina yakın teröristi etkisiz hale getirmek.

Teröristler duruyor

Münbiç’ten çekileceklerini ve kenti rejime bıracaklarını iddia eden teröristler bölgenin her yanında görülüyor. Sürekli olarak Türkiye tarafı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bulunduğu alanları dürbünlerle izlemeye çalışan PKK’lılar, mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip yeni hendekler kazıyor. Ayrıca tünelleri kullanarak Türk insansız hava araçları ile uçaklarından korunmayı hedefliyor. Kimi PKK üyeleri ise Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında bulunan yerlerde toplanıp adeta gövde gösterisi yapıyor. Dün bir grup terörist daha, Sacu Çayı civarında kazdıkları hendeğin çevresinde toplantı halinde görüldü.

Türk jetleri Münbiç'te

Harekâtın an meselesi olduğu Münbiç’te teröristleri iyice panikleten bir gelişme yaşandı. Türk savaş uçakları kentin üzerinde alçak irtifada uçuşlar yaptı. Zaman zaman ABD helikopterlerinin havalandığı bölgede bu kez Türk F-16’ları görüldü ve o anlar sırasında Amerikan helikopterlerinin sırra kadem basması dikkat çekti. Uçuşların, Rusya’nın başkenti Moskova’da heyetlerarası görüşmenin bitimiyle birlikte gerçekleşmesi de göze çarpan unsurlardan biri oldu. Türk Hava Kuvvetleri’nin icra ettiği uçuşlar sonrası rejim unsurlarının Münbiç batısındaki Arime’den güneye kaçtığı öğrenildi. Önceki gün yüzlerce araçla Münbiç sınırına intikal eden ÖSO savaşçıları ve binlerce Mehmetçik, bölgeyi teröristlerden temizlemek için emir bekliyor. Fırat Kalkanı bölgesinde bu amaçla hazırlığını tamamlayan asker sayısının 45 binlere ulaştığı ifade ediliyor.

Sevkiyat sürüyor

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye’ye cephane, silah, tank, zırhlı akışı sürüyor. Karayolu ya da demiryoluyla Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa’ya gönderilen savaş malzemelerinin bir kısmı buradan muhaliflerin elindeki Fırat Kalkanı bölgesine geçirilerek Münbiç’teki operasyon alanına konuşlandırılıyor, bir kısmı da Ayn el-Arab-Tel Abyad hattının karşısında mevzileniyor.

(Yeni Şafak)