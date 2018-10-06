Terör örgütü kentin çevresine hendekler kazdı... Membiç yalanları

Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te durum belirsizliğini korurken, ana omurgasını PKK/YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) güçlerinin bölgeden çıkmasına yönelik ABD ile Türkiye arasında yapılan mutabakat uygulamaya geçirilemedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Menbiç’te ABD ile yol haritası için hazırlanan 90 günlük takvimin ABD’nin oyalama tutumu yüzünden işlemediğini açıkladı. ABD ile TSK tarafından Menbiç’te ortak devriye yapılması ise gerçekleştirilemedi.

Ortak devriye yok

Menbiç’i terk etmesi beklenen DSG’nin sözcüsü Şervan Derviş, bugüne kadar ABD ile TSK’nın 53 ortak askeri devriye gerçekleştirdiğini, tümünün de Menbiç dışında olduğunu açıkladı. Menbiç’i terk etmeye yönelik bir çalışma yapmadıklarını belirten Derviş, “Bizler müttefikimiz olan Uluslararası Koalisyon Güçleri ile koordinasyon içinde Menbiç’in güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz” dedi.

Milliyet’in bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD ve Türkiye arasında yapılan yoğun görüşmeler kapsamında ağustos ve eylülde bin 200 DSG’li kent merkezini terk etti. Ancak kent merkezinde 2 bin, çevresinde 3 bin olmak üzere bölgede hâlâ 5 bin silahlı güç bulunuyor.

Türkiye’nin beklediği çekilme henüz gerçekleşmezken Özgür Suriye Ordusu’nun faaliyet gösterdiği ve kontrol ettiği Menbiç sınır hattı takviye edilirken, saldırıları engellemek için ABD tarafından üsler ve yeni kontrol noktaları inşa edildi. Sınır hattında ise sürekli devriye görevi yapılıyor. Kent merkezi ve çevresindeki 5 bin silahlı güce ek olarak bölgede her ay “eğitim devresi” adı altında askeri tabur oluşturuluyor. Alınan bilgilere göre, geçen hafta eğitim devriyesini tamamlayan 360 kişi, bu taburlarda silah altına alındı.

200 dolar maaş

Bölgede askeri alanda ve kentin asayişini sağlamada görev alan her görevliye ABD tarafından 200 dolar maaş ödenirken her türlü masraflar da koalisyon ülkelerince karşılanıyor.

ABD’nin son günlerde bölgeye yönelik askeri faaliyetlerinin yanı sıra silah ve mühimmat sevkiyatını artırması dikkat çekiyor. DSG’nin Menbiç’teki askeri yetkilileri de ABD’nin bölgedeki askeri üssünde barınıyor.

ABD ile yapılan anlaşma kapsamında DSG, ABD askeri yetkililerinden habersiz bölgede faaliyet göstermeyecek ve herhangi bir askeri operasyona katılmayacak. TSK’nın uyarılarını dikkate alan bölgedeki ABD yönetimi, Menbiç’te asılan Öcalan posterleri ile örgüt flamalarını kaldırttı.

Yönetim de ellerinde

DSG bünyesinde faaliyet gösteren sivil yönetim tarafından yönetilen Menbiç kent merkezi yakın zamanda yeniden yapılandırıldı. 13 komitenin yer aldığı, “Menbiç Sivil Yönetim Konseyi” Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Çerkezce yemin ederek göreve başladı. 13 komite arasında Dış İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Belediye hizmetleri gibi komiteler yer alırken kent “eş başkanlık sistemi” ile yönetiliyor.

PKK’lı Sofi ile toplantı

Afrin’den Menbiç’e gelen Kandil kökenli elebaşları, bu süreç içerisinde SDG unsurları ile “Menbiç’in savunulması” konulu dört toplantı gerçekleştirdi. Toplantıların sonuncusu yaklaşık 2 hafta önce, PKK elebaşlarından, Suriye askeri sahası sorumlusu Nureddin Sofi öncülüğünde yapıldı.

55 devriye görevi

Türkiye ve ABD, 4 Haziran’da ilçenin teröristlerden temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için mutabakata varmıştı. Mutabakatın ilk somut adımı olarak, 18 Haziran’da Türkiye ve ABD askeri unsurlarının ilçede koordine devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Türkiye ve ABD şimdiye kadar 55 kez koordineli bağımsız devriye görevi icra etti. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, 18 Eylül’de yaptığı açıklamada, “Menbiç’te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Menbiç’in parçası olmayacak” demişti. Ancak ABD, Menbiç’teki YPG/PKK unsurlarının çekileceğini taahhüdünü yerine getirmek için henüz adım atmadı.

YPG kent merkezini çukurlarla çevreledi

ABD, Türkiye’ye Menbiç konusunda verdiği sözü halen yerine getirmezken, geçen zaman zarfında terör örgütü YPG/PKK, ilçe merkezinin etrafını kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirdi. Çukur hattın uzunluğu yaklaşık 30 kilometreyi buluyor.

Bölgedeki AA kaynaklarının tespitlerine göre, YPG/PKK, ağustos 2016’da ABD desteği ile ele geçirdiği Menbiç kent merkezini çukurlar kazarak çevrelemeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aynı ay içerisinde Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatması üzerine örgüt, bu faaliyetine hız verdi. Ancak ABD’nin nisan ayında Fırat Kalkanı unsurlarına yakın iki bölgede üs kurması, YPG/PKK’nın kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu. YPG/PKK, kendisinin ilçeden çıkarılmasına yönelik Türkiye-ABD mutabakatı üzerine, haziran ayından itibaren faaliyetlerini hızlandırdı. Örgüt, tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını tamamladı.

29.3 kilometre

Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29.3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti. Uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor. YPG/PKK, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası savaşta kullanmak üzere tüneller kazdı.

Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler de yer alıyor. AA