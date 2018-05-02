Terör örgütü kendini feshetti!

Örgüt yaklaşık 10 gün önce de masum insanlara verdiği zarardan dolayı özür dilemişti.

spanya'da Diktatör Franco'nun hüküm sürdüğü 1959'da kurulan örgüt, yeni diktatör olmaya hazırlanan Başbakan Luis Carrero Blanco'yu 1973'te öldürerek ününü tüm dünyaya duyurmuştu.

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı örgüt, terör eylemleri de düzenleyerek yaklaşık 850 kişinin ölümüne neden olmuştu.