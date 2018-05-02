Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü kendini feshetti!

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı “Bask Yurdu ve Özgürlük” (ETA) örgütü kendisini feshettiğini duyurdu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:25
Terör örgütü kendini feshetti!

 

Örgüt yaklaşık 10 gün önce de masum insanlara verdiği zarardan dolayı özür dilemişti.

spanya'da Diktatör Franco'nun hüküm sürdüğü 1959'da kurulan örgüt, yeni diktatör olmaya hazırlanan Başbakan Luis Carrero Blanco'yu 1973'te öldürerek ününü tüm dünyaya duyurmuştu.

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı örgüt, terör eylemleri de düzenleyerek yaklaşık 850 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:25
  1. ETA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te feci kaza can aldı!
    1. Gaziantep'te feci kaza can aldı!
    2. Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa..
    3. Adana’da trafik kazası: 3’ü ağır 7..
    4. Rusya'da 19 yıl sonra bir ilk..
    5. DP Demirtaş'ı Abbasağa'da açıklayacak!
    6. KKTC skandalı! Akıl karı değil
    7. Üniversiteli genç vekillik için..
    8. Celta Vigo'da Emre Mor krizi!..
    9. Yunanistan'dan haddi aşan yeni Türkiye..
    10. Baltalı cinayetin faili tutuklandı!
    11. ASKON: S&P'nin kararı skandallar..
    12. Otomobil yayalara çarptı: 2 kişi yaralı
    13. Hakkari'de 2 komiser yardımcısına FETÖ..
    14. Eski Erzincan Milletvekili Karsu..
    15. Türkiye'yi de yakından takip ediyor!
    16. Çocuk katillerinden skandal savunma:..
    17. Emekliler ilk bayram ikramiyelerini..
    18. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
    19. Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel..
    20. Yavru baykuşlar koruma altına alındı
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!