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Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl hapis cezası

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, ''terör örgütü yöneticiliği'' ve ''örgüt propagandası yapmak'' suçundan yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

06 Mart 2019 Çarşamba 18:57
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş'a, ''terör örgütü yöneticiliği'' ve ''örgüt propagandası yapmak'' suçundan yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, firari sanık Aktaş katılmadı. Duruşmada, Aktaş'ın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin suç işlemediğini savunarak, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aktaş'ın ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' ve ''terör örgütü propagandası'' yapmak suçlarından 17 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle verilen cezadan indirim yapmayan heyet, sanık hakkında çıkarılan tutuklama yönelik yakalama kararının infazının beklenilmesine karar verdi.


- Havalimanından kaçarken yakalanmıştı

Terör örgütü KCK'nın üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş, 27 Kasım 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör örgütü KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aktaş'ın, 15 Aralık 2016'da çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, ''silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek'' suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Aktaş'ın '''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' ve ''terör örgütü propagandası'' yapmak suçlarından hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hakkında açılan dava kapsamında, bir önceki heyet tarafından tahliye edilen sanık Sara Aktaş hakkında, daha sonra duruşmalara gelmediği gerekçesiyle yeni heyet tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Firari sanık Sara Aktaş hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyası ise celse arasında İstanbul'daki bu dava ile birleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:57
  1. Sara Aktaş
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