0553 313 94 23

Terör örgütü IŞİD kadın ve çocukları kaçırdı!

Terör örgütü IŞİD'in, geçen hafta Suriye'nin Süveyda kentinde 215 kişinin ölümüne sebep olan saldırılarda 30'u aşkın kadın ve çocuğu kaçırdığı bildirildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:23
Terör örgütü IŞİD kadın ve çocukları kaçırdı!

IŞİD'in kadın ve çocukları kaçırdığı haberi Londra merkezli, Suriye muhalefetine yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ve Suwayda24 adlı internet sitesi tarafından duyuruldu.

Kaynaklar, bu kadın ve çocukların cihatçıların geçen hafta hükümet kontrolündeki Süveyda'ya yönelik saldırıları sırasında kaçırıldığını düşünüyor.

Nüfusu ağırlıklı olarak Dürzi olan Süveyda'ya yönelik bir dizi intihar saldırısı ve sonrasındaki çatışmalarda en az 215 kişinin öldüğü 200'e yakın da yaralı olduğu açıklanmıştı.

Suriye hükümeti bu bölgenin genelinde kontrol sahibi ama IŞİD de küçük bir alanda etkinliğini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:23
  1. IŞİD
  2. IŞİD saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü IŞİD kadın ve çocukları kaçırdı!
    1. Terör örgütü IŞİD kadın ve çocukları..
    2. Çarpıcı iddia: Katar'daki darbe..
    3. MGK bildirisinde ABD'ye sert tepki:..
    4. İnce'den imza açıklaması: İtibar etmeyin
    5. Türkiye'den sert tepki: Haddinizi..
    6. Karabük'te trafik kazası! 3'ü çocuk 8..
    7. Yeni sistemin ilk MGK'sı sona erdi!
    8. Bartın'ın tarihi yapılarından Arap Camii
    9. Akit'in haberinin ardından Adnan..
    10. Kalp krizi geçiren AK Partili..
    11. Bartın Semt Pazarı'ndan kareler
    12. Avrupa'nın 'yeni kana' ihtiyacı var
    13. Sade bir başyapıt: Hacı Mehmet Camii
    14. “AB’yi Almanya ve Fransa yönetemez”
    15. Yunanistan'da halk hükümete tepkili!
    16. Akit sordu, vatandaşlar cevapladı:..
    17. Pamukkale'deki "cehennem kapısı"..
    18. Meclis Başkanı Yıldırım'a sürpriz..
    19. Fanus içinde bir cennet: Kekova
    20. Nepal'i doğal afet vurdu! 3,5 ayda 455..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?