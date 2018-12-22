"Terör örgütü güvenlik güçlerinin karşısına çıkamaz hale gelmiştir"

KARS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, teröristlerin tümüyle ülkeden defedilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Bugün artık terör örgütü eylem yapamaz, güvenlik güçlerimizin karşısına hiçbir şekilde çıkamaz ve çıkmama talimatıyla sadece gizlenerek varlığını sürdürebilir noktaya gelmiştir." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Kars Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye değinerek, bu alanda topyekun bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Ersoy, "Teröre karşı seferberlik anlayışıyla etkin mücadele yapıyoruz. Bunun sonuçlarını da bütün millet hem rakamlarda hem sahaya yansımalarından görüyoruz. Türkiye'nin güvenli bir ülke olmasının katkılarını ekonomide, sosyal ve kültürel hayatta turizmde, her alanda görebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Teröre karşı tarihin en başarılı sürecini yaşadıklarını vurgulayan Ersoy, "Bugün artık terör örgütü eylem yapamaz, güvenlik güçlerimizin karşısına hiçbir şekilde çıkamaz ve çıkmama talimatıyla sadece gizlenerek varlığını sürdürebilir noktaya gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

- "Güvenlik birimlerinin uyumu ile güzel sonuçlar alıyoruz"

Terör örgütüne katılımların da tarihin en düşük noktasına geldiğini anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütüne katılımlar tarihin en düşük noktalarına düşerken, terör örgütünün ülke sınırları içindeki varlığı 700'ler civarına düşmüştür. 15 Temmuz'daki o hain girişimden sonra devletimiz hem arınma hemde yeniden yapılanma süreciyle her alanda daha etkin daha sonuca yönelik çalışmalar yapıyor. Terörle mücadelede güvenlik birimlerimizin kendi içindeki uyumu, ahengi, iş birliği ve dayanışmasıyla çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bu sonuçların daha pekişmesi, terör örgütünün sınırlarımız içerisinden kalıcı olarak tümüyle defedilmesi için çalışıyoruz."

- "Hiçbir zorluğa aldırmadan operasyonlarımız devam edecek"

Ersoy, terörle mücadelede bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atanlara teşekkür ederek, "Bundan sonra da mevsim şartlarına, karşımıza çıkabilecek hiçbir zorluğa aldırmadan operasyonlarımız karalılıkla devam edecek. Bu ülkenin huzuruna, asayişine, güvenliğine insanlarımızın refah ve mutluluğuna tasallut etme ihtimalini düşünerek hiçbir oluşuma izin vermemeye gayreti göstereceğiz." dedi.

Kars Valisi Türker Öksüz de Ersoy ve Çetin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Öksüz, "Terör, uyuşturucu, kaçakçılık güvenlik ve asayişe müessir konularda çok önemli mücadeleler yürütülüyor. Bu mücadelelerde önemli sonuçlar alıyoruz, güvenlik güçlerimiz fedakarca mücadelelerini yapıyor." diye konuştu.

Ersoy ve Çetin, kentte 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Ziyaretlerde Ersoy, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.