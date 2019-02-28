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Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt evlerine operasyon yapıldı

Samsun’da FETÖ’nün 4 ayrı örgüt evine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:00
Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt evlerine operasyon yapıldı

Samsun’da FETÖ’nün 4 ayrı örgüt evine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan örgüte ait 4 ayrı eve operasyon düzenledi. Söz konusu örgüt evlerinde yapılan aramalarda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı olan, Bank Asya’da katılım hesabı olan, FETÖ ile iltisaklı dernek üyesi ve müzahir kurumlarda SGK kaydı olan Halil İ.Ç., Çorum’da hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilip yetkisizlikle dosyası Samsun’a gönderilen Muhammed B.G., Amasya Sulh Ceza Hakimliği ve Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, 2 adet ByLock abonelik kaydı bulunan, Amasya’da emniyet mahrem sorumlusu olan, Bank Asya’da katılım hesabı bulunan, FETÖ terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olan Abdurrahman Ö., Merzifon Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 2 adet ByLock abonelik kaydı olan, FETÖ ile iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olan, 667 sayılı KHK ile MEB personeli iken ihraç kaydı olan Nezime Ö., Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince iki ayrı yakalama emri bulunan, 2 ayrı ByLock kaydı mevcut olan Kadriye K. ile Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince aranan, ByLock kaydı bulunan, Bank Asya hesabı bulunan, FETÖ ile iltisaklı müzahir kurumlarda SGK kaydı olan ve yapılan aramada Güldane Ö. adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahte kimlik bulunduran Büşra A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:00
  1. Samsun
  2. Kütahya
  3. Hatay
  4. Çorum
  5. Amasya
  6. fotoğraf

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