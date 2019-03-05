Terör örgütü FETÖ'nün "mahrem imamları" davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu ile bazı tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan 6 sanık hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin talepte bulunurken, 30 sanığın ise dosyasının ayrılması ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Haklarında hapis cezası istenen sanıklar ile avukatları söz alarak esasa ilişkin savunma yapmaları için süre istedi, tutuklu sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederken, haklarında hapis cezası istenen sanıklar ile avukatlarına süre verilmesine, ayrıca iddia makamının 30 sanığın dosyasının ayrılması yönündeki talebini ise sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016'nın farklı zamanlarında düzenledikleri operasyonlarda "mahrem imam" oldukları iddiasıyla 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurma", 33 kişi hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.

Başka mahkemelerde yargılanan 4 kişiye ait dosyanın, bu dava dosyasıyla birleştirilmesiyle sanık sayısı 52'ye yükselmiş, daha sonra 5 sanığın dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 47'ye düşmüştü.