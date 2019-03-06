Terör örgütü FETÖ'nün "hakim ve savcı ablası"na hapis cezası verildi FETÖ'nün yargı yapılanmasındaki hakim ve savcı ablalarından olduğu belirtilen sanık, 7 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasında "hakim ve savcı ablası" olarak faaliyette bulunduğu belirtilen Esra Şahin, 7 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Şahin ve avukatı hazır bulundu. Görüşü sorulan iddia makamı, mevcut deliller doğrultusunda örgütün yargı yapılanmasında faaliyette bulunduğu belirtilen Şahin'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan Şahin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Yapılan müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, Şahin'e 7 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiğini bildirdi.

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