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Terör Örgütü FETÖ’nün firari yurt müdürü Samsun'da yakayı ele verdi

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen bir şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

01 Mart 2019 Cuma 16:53
Terör Örgütü FETÖ’nün firari yurt müdürü Samsun'da yakayı ele verdi

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan İ.D. isimli şüpheli, Kahramanmaraş’ta yakalanarak gözaltına alındı. Örgüte ait Çarşamba ilçesinde öğrenci yurdu müdürlüğü görevinde bulunup ByLock kaydının bulunduğu tespit edilen İ.D., Samsun’a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:53
  1. Samsun
  2. Kahramanmaraş
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