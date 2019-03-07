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Terör örgütü FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları yapılanması davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerine ilişkin aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 5'i firari 52 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

07 Mart 2019 Perşembe 10:32
Terör örgütü FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları yapılanması davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerine ilişkin aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 5'i firari 52 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını dinliyor.

Bir önceki celsede, cumhuriyet savcısı, firari sanıklar Eyüp Çakır, Fisun Çelik, İbrahim Çelik, Murat Güner ve Samet Yılmaz'ın dosyalarının ayrılmasını, İsmail Çolak'ın da aralarında bulunduğu 30 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemiş, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 17 sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını istemişti.

Cumhuriyet savcısı, diğer 17 sanığın da beraatine karar verilmesini talep etmişti.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.

İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla on beşer yıl hapis cezası talep ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:32
  1. DÜSİAD
  2. Düzce
  3. FETÖ/PDY davası
  4. İsmail Çolak

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