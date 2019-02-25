0553 313 94 23

Terör Örgütü FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması başladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
Terör Örgütü FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması başladı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 49’u tutuklu 60 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen avukatları ile mağdur ve müştekiler hazır bulundu.

Tanık beyanlarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.

- İddianameden 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 708 sayfalık iddianamede, şehitler Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez "maktul", 46 kişi "mağdur" ve 129 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken suçtan zarar görenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. Hükümet ve TBMM de bulunuyor. 

Tüm sanıkların ''anayasayı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''terör örgütüne üye olmak" suçundan da on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bazı sanıklar hakkında ''kasten öldürme'', ''öldürmeye teşebbüs etme'', ''kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engelleme'', "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma'', ''konut dokunulmazlığı ihlali'', ''silahla tehdit'', ''kasten yaralama'' ve ''mala zarar verme'' suçlarından 15 yıl ile 1 kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor. 

- "Hava sahasının kontrol altına alınması istendi"  

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından İstanbul'da uluslararası uçuşlara açık bulunan Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarının işgal edilmek istendiği belirtilerek, Avrupa Yakası'ndaki Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler ve Hava Harp Okulu'na bağlı bir grup askerin görev aldığı anlatılıyor. 

Darbe girişimini planlayan askerler tarafından uluslararası hava alanlarının uçuşlara kapatılarak, hem Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarını engellemek hem de ülke giriş çıkışlarının kontrol altına alınmak istendiği kaydedilen iddianamede, ayrıca uçuşların kontrol edildiği "Smart Kule" tabir edilen kontrol kulesinin de darbeci askerler tarafından zapt edilerek, hava sahasının kontrol altına alınmasının istendiği vurgulanıyor. 

İddianamede, işgal eylemini gerçekleştirmeye çalışan sanıkların, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yaptıkları anlatılarak, söz konusu tugayda yapılan darbe girişiminin planlandığı toplantılara katılan sanık eski Yarbay Serbülent Eken ve sanık eski Albay Ömer Korkut'un, Atatürk Havalimanı'nın işgalinden sorumlu olarak görevlendirildikleri belirtiliyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
  1. 15 Temmuz darbe girişiminde
  2. Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi
  3. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  4. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ava giderken avlandı! Ucuz dolar almak isterken dolandırıldı
    1. Ava giderken avlandı! Ucuz dolar almak..
    2. Terme’de enerji nakil hatları..
    3. "Dünya şehirleriyle yarışan marka..
    4. Çanakkale’de 114 mülteci yakalandı
    5. "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi..
    6. Mumcular’da Mehmet Tosun izdihamı
    7. Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç
    8. Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve..
    9. jandarma uzman erbaş alımları ne zaman..
    10. "Dangal" filminde anlatılan Hint..
    11. Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen..
    12. Narlıdere Metrosu’nda "ilk ışık"..
    13. Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik..
    14. 'Binbir Surat Pehlül' yakalandı!..
    15. Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel..
    16. Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara..
    17. Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin..
    18. Uzungöllü turizmciden "Uzungöl’e araç..
    19. GRAFİKLİ - Filistinli âlim Mescid-i..
    20. Gençler dijital robota dönüştü
    21. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    22. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    23. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    24. Göztepe’de Tamer Tuna tartışmalarla..
    25. Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı
    26. Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır..
    27. UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları..
    28. NRC Genel Sekreteri Egeland: "Yemen’in..
    29. Vali İbrahim Akın; "Vergi bilincini..
    30. Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz