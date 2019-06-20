Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün
Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi.20 Haziran 2019 Perşembe 12:20
Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır’ın da olduğu belirtildi.
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