Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır’ın da olduğu belirtildi.

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