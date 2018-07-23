Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey komutanı Mısır'da öldürüldü
DEAŞ, üst düzey bir komutanının Mısır’da öldürüldüğünü duyurdu.23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:40
Terör örgütü DEAŞ, üst düzey komutanlarından Abu Jaafar al-Maqdesi’nin Mısır’da öldürüldüğünü açıkladı. Terör örgütü, sosyal medya üzerinden al-Maqdesi’nin fotoğrafını ve öldüğünü duyuran kısa bir yazı paylaştı. Örgüt teröristin ölümü hakkında detaylı bilgi paylaşmazken, Mısır güvenlik güçleri öldürülen şahsın Şeyh Zuweid kentindeki bir DEAŞ üst düzey komutanı olduğunu doğruladı.
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