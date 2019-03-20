Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri"nin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ve Suriye'den aldığı talimatları kuryeyle örgüt üyelerine ulaştırdığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Baksi ve avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık Baksi, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri süren Baksi, "DEAŞ terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Hakkımda aleyhe bir belge de mahkemeye gelmemiştir. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Söz hakkı verilen sanık Baksi, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanık Baksi'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özel bir hastanenin bahçesinde yakalanan Eyüp Baksi hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede şüpheli Baksi'nin DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, kentte örgüte eleman sağlamak konusunda aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte bağlılığını göstermek amacıyla öldürülen örgüt üyelerinin cenaze törenlerine katıldığı belirtilmiş, Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen şüphelinin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak üst hadden cezalandırılması istenmişti.