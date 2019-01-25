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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri"nin yargılandığı dava

Suriye'den aldığı talimatları kurye aracılığıyla örgüt üyelerine ulaştırdığı öne sürülen tutuklu sanığın 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

25 Ocak 2019 Cuma 11:43
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri"nin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ve Suriye'den aldığı talimatları kuryeyle örgüt üyelerine ulaştırdığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Baksi ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.C, DEAŞ'ın kentteki örgütsel ders ve toplantılarına katıldığını, toplantılarda sanığı da gördüğünü söyledi.

Baksi'nin örgütsel konumuyla ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten E.C, toplantılarda dini konuların konuşulduğunu beyan etti.

Sanık Baksi ise terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia eden Baksi, "DEAŞ terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Bu örgüte biat etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baksi'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve özel ekip tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özel hastanenin bahçesinde yakalanan Eyüp Baksi hakkında örgüt yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede şüpheli Eyüp Baksi'nin DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, kentte örgüte eleman sağlamak amacıyla aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte bağlılığını göstermek için öldürülen örgüt üyelerinin cenaze törenlerine katıldığı belirtilmişti.

İddianamede ayrıca, Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen şüphelinin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak üst hadden cezalandırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:43
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