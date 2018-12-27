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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" hakim karşısında

Örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen sanığın yargılanmasına başlandı

27 Aralık 2018 Perşembe 14:12
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" hakim karşısında

ADANA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen tutuklu sanığın terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Baksi ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Baksi, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia eden Baksi, "Ben Suriye'de ölen hiç kimsenin cenaze namazını kıldırmadım. DEAŞ terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Eyüp Baksi'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özel bir hastanenin bahçesinde yakalanan Eyüp Baksi hakkında örgüt yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede şüpheli Eyüp Baksi'nin DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, kentte örgüte eleman sağlamak konusunda aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte bağlılığını göstermek amacıyla öldürülen örgüt üyelerinin cenaze törenlerine katıldığı anlatılmıştı.

İddianamede ayrıca, Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen şüphelinin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak üst hadden cezalandırılması talep edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:12
  1. adana emiri
  2. Eyüp Baksi
  3. terör örgütü DEAŞ
  4. tutuklu sanık

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