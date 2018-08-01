0553 313 94 23

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri teslim oldu!

Afganistan'ın kuzeyinde terör faaliyetleri gerçekleştiren DEAŞ'ın lideri Mevlevi Habiburahman'ın 250 militanıyla teslim oldu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:37
Terör örgütü DEAŞ'ın lideri teslim oldu!

Derzab Kaymakamı Muhammed İsmail, yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın kuzey lideri Mevlevi Habiburahman'ın 250 örgüt üyesiyle yetkililere teslim olduğunu belirtti.

Teslim olanlar arasında kadın teröristlerin de bulunduğunu aktaran İsmail, bu sayının daha da artabileceğini ifade etti.

İsmail, örgütün Derzab'daki kampının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından devlete teslim olmaya karar verdiğini kaydetti.

Derzab Kaymakamı İsmail, artık kuzeyde DEAŞ'ın bittiğini ve bunun büyük bir gelişme olduğu vurguladı.

Yaklaşık iki yıldır Derzab ilçesinde terör faaliyetleri yürüten DEAŞ, ara sıra Taliban örgütüyle de çatışmaya giriyordu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:37
  1. afganistan
  2. afganistan askeri
  3. derzab
  4. deaş kuzey lideri
  5. cüzan vilayeti
  6. mevlevi habiburahman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke ayağa kalktı! Asker sokağa indi
    1. Ülke ayağa kalktı! Asker sokağa indi
    2. CHP'de kritik gün belli oldu
    3. Driftçilere gözaltı! Araçlar men edildi
    4. FETÖ/PYD davasında şok ifadeler!
    5. Türkiye'den Tunus'a 200 milyon..
    6. 'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen..
    7. Abdullah Ağar: Bilinçli yapılan bir..
    8. Arazi kavgası kanlı bitti!
    9. Hamilelikte mide yanması neden olur?
    10. Vatandaşlardan büyük tepki: Meclis'te..
    11. Terör örgütü DEAŞ'ın lideri teslim oldu!
    12. Bahçeli'den kalleş saldırıya çok sert..
    13. Lenfoma hastalığı nedir? Nasıl tedavi..
    14. Gece körlüğüne dikkat!
    15. Şehit eşi ve babasına böyle destek..
    16. Türk büyükelçi ABD'den mesaj verdi:..
    17. ''Ülkeden ayrılmayan mültecileri vurun''
    18. Şehit bebek Bedirhan Mustafa'nın adı..
    19. Çare Derneği 2018 Kurban Bayramı'nda..
    20. Perakende mağazacılıkta Aktüel Ürün..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!