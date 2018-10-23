Terör örgütü DEAŞ'ın kritik ismi tutuklandı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında Suriye'deki Deyrizor bölgesinde DEAŞterör örgütü adına "zekat" adı altında para topladığı, infazlara katıldığı ve örgütün propagandasını yaptığı şeklinde tanık beyanları bulunan "Ebu Hamza" olarak bilinen Suriye uyruklu Ömer C, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.