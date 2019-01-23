Terör örgütü DEAŞ'ın denetçisi yakalandı
Şanlıurfa'da gözaltına alınan zanlı, tutuklandı23 Ocak 2019 Çarşamba 17:49
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen zanlı, tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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