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Terör örgütü DEAŞ şüphelilerine hapis istemi

Adana'daki terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında iki şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:56
Terör örgütü DEAŞ şüphelilerine hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında iki zanlı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz iki şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Şüpheliler İ.Ö. ve M.O. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı belirtildi.

Şüphelilerin terör örgütüne katıldıkları ve örgüt tarafından kendi adlarına düzenlenmiş kimlikleri kullandıkları anlatılan iddianamede, iki zanlının eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendilerini gizlemek adına kod isim kullandıkları ve örgüte eleman kazandırılması için aktif çaba içerisine bulunduğu bildirildi.

İddianamede savunmalarına yer verilen zanlılar ise suçlamaları kabul etmedi.

Şüphelilerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:56
  1. DEAŞ terör örgütü
  2. hapis istemi
  3. iddianame
  4. Savunma

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