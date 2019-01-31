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Terör örgütü DEAŞ şüphelilerine hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 4 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

31 Ocak 2019 Perşembe 10:18
Terör örgütü DEAŞ şüphelilerine hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan 4 zanlı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Ahmet B, Emrah Y, Halil I. ve İbrahim T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık E.C, tutuklu sanık Emrah Y'nin DEAŞ adına aktif faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Emrah Y'nin terör örgütü DEAŞ içerisinde "Ebu Ducane" kod adını kullandığını belirten tanık E.C. şunları ifade etti:

"Suriye'ye 2015 yılında ilk gittiğim zamanlarda Emrah Y'yi, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan Tel Abyad'da gördüm. Bu şahsın kalaşnikof marka silahı vardı. DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğünü biliyorum. Ancak hangi grup içerisinde faaliyet yürüttüğünü bilmiyorum."

Şüphelilerin terör örgütüne katıldıkları ve örgüt tarafından kendi adlarına düzenlenmiş kimlikleri kullandıkları belirtilen iddianamede, eylem ve faaliyetlerini yürütürken ise kendilerini gizlemek adına kod isim kullandıkları anlatıldı.

İddianamede savunmalarına yer verilen zanlılar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:18
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