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Terör örgütü DEAŞ köyü hedef aldı! Çok sayıda ölü var

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta bulunan El-Esadiye köyüne gece baskın düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:18
Terör örgütü DEAŞ köyü hedef aldı! Çok sayıda ölü var

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cemal el-Halidi, yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının Musul'un güneyinde yer alan Hazır ilçesine bağlı El-Esadiye köyüne gece baskın düzenlediğini söyledi.

Halidi, baskını yapan teröristlerin köydeki 3 sivili öldürdükten sonra yakın çevrede yer alan çöl bölgelerdeki üslerine kaçtıklarını aktardı.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Salahaddin vilayetin merkezi Tikrik'te ise petrol rafinerisinde çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçişi sırasında mayın patladı.

Tikrit'te görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, DEAŞ militanlarının daha önce yola döşediği mayının patlaması sonucu bir işçinin öldüğünü, 10'unun yaralandığını belirtti.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Enbar'ın Felluce kentinde de bomba yüklü bir araç kent merkezinde infilak ettirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.

DEAŞ'ın uyuyan hücreleri

Saldırıların meydana gelen Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmiş, söz konusu vilayetler peyderpey geri alınmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkede askeri varlığının sonra erdiğini ilan etse de örgüt özellikle daha önce elinde tuttuğu bölgelerdeki uyuyan hücreleri vasıtasıyla zaman zaman saldırılar gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:18
  1. Irak
  2. DEAŞ
  3. Haydar el-İbadi

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