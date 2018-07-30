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Terör örgütü DEAŞ kadın ve çocukları kaçırdı!

Terör örgütü DEAŞ'ın, geçen hafta Suriye'nin Süveyda kentinde 215 kişinin ölümüne sebep olan saldırılarda 30'u aşkın kadın ve çocuğu kaçırdığı bildirildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:23
Terör örgütü DEAŞ kadın ve çocukları kaçırdı!

DEAŞ'ın kadın ve çocukları kaçırdığı haberi Londra merkezli, Suriye muhalefetine yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ve Suwayda24 adlı internet sitesi tarafından duyuruldu.

Kaynaklar, bu kadın ve çocukların cihatçıların geçen hafta hükümet kontrolündeki Süveyda'ya yönelik saldırıları sırasında kaçırıldığını düşünüyor.

Nüfusu ağırlıklı olarak Dürzi olan Süveyda'ya yönelik bir dizi intihar saldırısı ve sonrasındaki çatışmalarda en az 215 kişinin öldüğü 200'e yakın da yaralı olduğu açıklanmıştı.

Suriye hükümeti bu bölgenin genelinde kontrol sahibi ama DEAŞ de küçük bir alanda etkinliğini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:23
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