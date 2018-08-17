0553 313 94 23

Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi arasında çatışmalar devam ediyor

Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ ve Beşşar Esed rejimi güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:03
Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi arasında çatışmalar devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Irak sınırında yer alan Deyrizor ilindeki rejim güçlerine yoğun saldırılar düzenliyor.

Deyrizor'da AA muhabirinin bilgi aldığı kaynaklara göre, DEAŞ, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısındaki rejim güçlerine saldırıyor.

10 Ağustos'ta yoğunlaşan saldırılar, özellikle gece saatlerinde Teyim petrol sahası, Mayadin Çölü, Kuriye ve Aşşara bölgelerinde gerçekleşiyor.

Kaynaklar, dün gece DEAŞ'ın Mayadin Çölü'ne saldırdığını, rejimle 6 saat süren çatışma sonucu, 20 rejim gücünün öldüğünü bildirdi.

Geçen haftaki çatışmalarda da en az 10 rejim askeri ölmüştü.

Irak sınırındaki Deyrizor, halihazırda rejim, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ arasında hakimiyet alanlarına bölünmüş durumda.

Fırat Nehri'nin batısını rejim kontrol ederken, enerji zengini doğu kesimini YPG/PKK işgal ediyor. DEAŞ, ilin Irak sınırına yakın kısmında YPG/PKK tarafından kuşatıldığı küçük bir alanda hakim.

DEAŞ, Deyrizor'daki rejim güçlerine saldırılarını ise kentin güneyinde, Humus çölünde kontrol ettiği alandan düzenliyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın medyasından Türkiye'ye küstah saldırı!
    1. Trump'ın medyasından Türkiye'ye küstah..
    2. DGS sınav sonuçları üniversitelerin..
    3. Rusya ve Çin'den kritik hamle! ABD'ye..
    4. DGS elektrik elektronik mühendisliği..
    5. Google hepimizi izliyor! Konumunuzu..
    6. DGS mühendislik bilgisayar..
    7. PKK'nın finans koluna ağır darbe:..
    8. 'Hz. Muhammed' konulu sergiye dev tepki!
    9. CHP sayesinde Meclis'e giren vekil,..
    10. KOBİ’lere kredi finansman desteğimi..
    11. Ahlat Ağacı Oscar adayı mı oldu?
    12. Transferde mutlu son! Emre Akbaba..
    13. Suriye sınırına büyük sevkiyat!..
    14. öğretmen alım başvurularında hangi..
    15. İlkay Gündoğan Alman Milli Takımı..
    16. 20 bin sözleşmeli öğretmen alım ön..
    17. Maliye Bakanlığı'ndan KOBİ'lere yeni..
    18. Binden fazla Google çalışanı..
    19. Amasya'da korkunç kaza! Aynı aileden 3..
    20. İmran Han Pakistan'ın yeni başbakanı..
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?