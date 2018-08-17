Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi arasında çatışmalar devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Irak sınırında yer alan Deyrizor ilindeki rejim güçlerine yoğun saldırılar düzenliyor.

Deyrizor'da AA muhabirinin bilgi aldığı kaynaklara göre, DEAŞ, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısındaki rejim güçlerine saldırıyor.

10 Ağustos'ta yoğunlaşan saldırılar, özellikle gece saatlerinde Teyim petrol sahası, Mayadin Çölü, Kuriye ve Aşşara bölgelerinde gerçekleşiyor.

Kaynaklar, dün gece DEAŞ'ın Mayadin Çölü'ne saldırdığını, rejimle 6 saat süren çatışma sonucu, 20 rejim gücünün öldüğünü bildirdi.

Geçen haftaki çatışmalarda da en az 10 rejim askeri ölmüştü.

Irak sınırındaki Deyrizor, halihazırda rejim, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ arasında hakimiyet alanlarına bölünmüş durumda.

Fırat Nehri'nin batısını rejim kontrol ederken, enerji zengini doğu kesimini YPG/PKK işgal ediyor. DEAŞ, ilin Irak sınırına yakın kısmında YPG/PKK tarafından kuşatıldığı küçük bir alanda hakim.

DEAŞ, Deyrizor'daki rejim güçlerine saldırılarını ise kentin güneyinde, Humus çölünde kontrol ettiği alandan düzenliyor.