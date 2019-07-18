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Terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayanlara operasyon

Adana'da tehdit, cebir ve şiddet kullanarak örgüt adına fırıncılardan haraç topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan aralarında sözde "Adana emiri" olduğu öne sürülen kişinin de yer aldığı 12'si tutuklandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
Terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayanlara operasyon

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladığı ileri sürülen 17 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir hafta önce terör örgütü DEAŞ adına şehirde tehdit, cebir ve şiddet kullanılarak haraç toplandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan 3 kişi daha yakalandı.

Polis, gözaltına alınan aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen M.Ö'nün de olduğu 17 şüpheliyle ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Elebaşlığını M.Ö'nün yaptığı grubun merkez Yüreğir ilçesindeki fırıncılardan örgüt adına haraç topladığı, haraç vermek istemeyenlerin araçlarının önünü keserek darbettikleri, bunun da ifade, teşhis, kamera görüntüleri, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla tespit edildiği öğrenildi.

Yapılan planlı çalışmayla örgüt adına haraç toplamak için bir fırına giden gruptaki iki şüphelinin seri numaraları daha önce tutanakla tespit edilen 3 bin 500 lirayı aldığı sırada suçüstü yakalandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve "suç örgütlerine yarar sağlamak adına yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan M.Ö'nün de arasında olduğu 12 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla terör örgütü DEAŞ adına şehirde tehdit, cebir ve şiddet kullanılarak haraç toplandığını belirlemişti.

Polis, 11 Temmuz'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen M.Ö'nün de olduğu 14 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, haraç yoluyla elde edildiği değerlendirilen paralar ile ruhsatsız iki av tüfeği, bu silahlara ait fişekler, bir kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
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