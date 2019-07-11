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Terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayanlara operasyon

Adana'da tehdit, cebir ve şiddet kullanarak örgüt adına haraç topladığı iddia edilen aralarında sözde "Adana emiri" olduğu öne sürülen kişinin de yer aldığı 14 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:36
Terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayanlara operasyon

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ adına haraç topladığı ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla terör örgütü DEAŞ adına şehirde tehdit, cebir ve şiddet kullanılarak haraç toplandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler 14 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonla aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen M.Ö'nün de olduğu 14 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, haraç yoluyla elde edildiği değerlendirilen paralar ile ruhsatsız 2 av tüfeği, bu silahlara ait fişekler, bir kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 08:36
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