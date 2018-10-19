Terör örgütü DAEŞ karşıtı koalisyon Deyrizor'da camiyi vurdu

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, cuma namazı sırasında Deyrizor'un Süse ilçesindeki Osman bin Affan Camisi'ni vurdu.

Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

SON İKİ GÜNDE EN AZ 43 SİVİL ÖLDÜ

Koalisyon uçakları dün Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Önceki gün de aynı ilçeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DEYRİZOR'DA DURUM

Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında çatışmalar devam ediyor.

DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.