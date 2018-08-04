Kanada Başbakanı Trudeau'nun dev konvoyu

Türkiye'deki Batı yalakası muhalefetin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli yönelttiği "uzun konvoy" eleştirisi bir kez daha patladı. Özellikle Muharrem İnce 24 Haziran seçim sürecinde Erdoğan'ın konvoyunu eleştirmiş, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda işe bisikletle gideceğini söylemiş ve alay konusu olmuştu. Bisiklet üzerinden oy toplamaya çalışan İnce, işe bisikletle gittiği iddia edilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile kıyaslanmıştı. Kanada Başbakanı'nın da bisiklet meselesi yalan çıktı. Justin Trudeau'nun, ülkesinde hiçbir terör saldırısı olmadığı halde 30 araçlık konvoyla gezintilerini gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu durum, ülke liderlerinin korunması konusunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kanada'da Başbakan'ın göreve bisikletiyle gidip geldiği dahi söylenip propagandaya alet edildi. Bu algının kara propagandadan başka bir şey olmadığı açıkça ortaya çıktı.

30 ARAÇLIK DEV KONVOY

Kanada Başbaklanı Justin Trudeau'nun geçişi sırasında kaydedilen bir görüntüde bisiklet meselelesinin ne kadar da algı ürünü olduğu gözler önüne seriliyor. Trudeau'nun bir ziyareti sırasında 30 güvenlik, polis ve eskort araçlarından oluşan konvoyunun trafiğe kapatılmış ve sivil araçların durdurulduğu bir yoldan geçiş yaptığı görülüyor.