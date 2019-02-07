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Bakan Soylu açıkladı: Terör örgütlerinin ortak saldırısı engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerinin ortak hareket ettiğine dikkat çekerek, “En son, çok yakın bir zaman içerisinde PKK, DEAŞ ve PYD’nin Türkiye’ye yönelik bir saldırı girişimini engelledik” açıklamasında bulundu.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:19
Bakan Soylu açıkladı: Terör örgütlerinin ortak saldırısı engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi temaslarda bulundu. Burada mevkidaşı Ayşegül Baybars’ı ziyaret eden Bakan Soylu, terör örgütlerinin ortaklaşa hareket ettiğini vurgulayarak, “En son, çok yakın bir zaman içerisinde PKK, DEAŞ ve PYD’nin Türkiye’ye yönelik bir saldırı girişimini engelledik” ifadelerini kullandı. 

Gazetecilere açıklama yapan Soylu, iki ülke arasında ilişkilerin önemine dikkat cekti. Ardından iki ülke arasında terör konusunun da önemli olduğuna işaret ederek, Bir yerde sıkıştırdığımız zaman başka bir yerde hayat bulmaya çalışan terör örgütleri, tüm dünyayı da canından bezdiren bir vaka, küresel terörizmdedi. 

Türkiye'nin terörizm ile mücadele etmek zorunda olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Özellikle coğrafyamızda PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ var. Amansız mücadele ortaklaşa şekilde sürdürülmeli” diye konuştu.

"Hayat hakkı tanımamalıyız"

FETÖ’nün zehirli bir sarmaşık olduğunu söyleyen Soylu, “Bunlara hayat hakkı tanımamalıyız” dedi.

Terör örgütlerinin ortak girişimi engellendi

Terör örgütlerinin ortak hareket ettiğine de vurgu yapan Bakan Soylu, “En son, çok yakın bir zaman içerisinde PKK, DEAŞ ve PYD’nin Türkiye’ye yönelik bir saldırı girişimini engelledik” dedi.

Baybars da, Soylu’yu KKTC’de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti ve “Sayın Soylu’nun katkıları çok değerli” dedi. 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:19
  1. süleyman soylu
  2. içişleri bakanı
  3. kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
  4. Ayşegül Baybars
  5. PKK
  6. DEAŞ
  7. PYD
  8. FETÖ

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