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Terör örgütlerinin seçmeni baskı altına alma ve etnik kimlik üzerinden provokatif davranıș girişimlerine karșı gerekli tedbirler alınacak.
11 Ocak 2019 Cuma 12:05
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:05
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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