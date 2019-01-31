TOKAT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Terör bugün bitme noktasına geldi. Türkiye'de PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin artık eylem yapma kapasitesi bitti. Artık Türkiye, terör örgütlerini etkisiz hale getirme noktasına çok şükür kavuştu." dedi.

Erdil, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, izleme değerlendirme projesi kapsamında Tokat'a geldiklerini söyledi.

Proje kapsamında İçişleri Bakanlığı ve birimlerinin vatandaşlara verdiği hizmetleri değerlendireceklerini anlatan Erdil, "İçişleri Bakanlığı olarak hizmet kapasitemizi görmek istiyoruz. İlde yapılan çalışma ve değerlendirmelerin, önerilerin Bakanlığımıza taşınmasını sağlamalıyız. Merkez ile illerimiz arasındaki iletişimi artırmak ve geliştirmek için sürdürdüğümüz bir proje." ifadelerini kullandı.

Erdil, 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, seçimlerin, partilerin sürdüreceği çalışmaların ve seçim günü oy verme sürecinde vatandaşların güvenliğini sağlama konusunda değerlendirmede bulunduklarını anlattı.

İçişleri Bakanlığınca İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesinin bir yıldır sürdürüldüğünü aktaran Erdil, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı yönetim biçimimizde vatandaş odaklı çalışan, daha yalın, daha esnek, vatandaşın hizmetlere erişimini kolaylaştıran devlet anlayışıyla yeniden yapılanma var. Aslında o yapılanmanın bir ayağı olarak Bakanlığın sürdürdüğü bir çalışma. İzleme ve değerlendirme çalışması. Vatandaş memnuniyetini sağlamak, vatandaş memnuniyeti odaklı yapı oluşturmak, onu yakın takip etmek, onun değerlendirmelerini yapmak çerçevesinde buradayız. Vatandaşın beklentilerini karşılama konusunda yüksek duyarlılıkla çalışmaktayız. Proje kapsamında 81 ili dolaştık. Vatandaşın değerlendirmelerini almaya çalışıyoruz."

İçişleri Bakanlığının ana hizmetlerinden birinin güvenlik yönetimi olduğunu vurgulayan Erdil, şunları kaydetti:

"Ülkedeki güvenlik yönetimi, asayişin sağlanmasıdır. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve diğer kolluk kuvvetlerimizle ortaklaşa yürüttüğümüz hizmettir. Uzun yıllardır Türkiye'nin yaşadığı terör sorunu var. Çok şükür, Bakanımızın yüksek iradesi, yüksek enerjisi ve performansı, saha hakimiyeti, operasyonları artırma kapasitesiyle terörle mücadelede iyi bir noktaya geldik. Terör etkisiz hale getirildi. Terör kontrol altına alındı. Terör bugün bitme noktasına geldi. Türkiye'de PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin artık eylem yapma kapasitesi bitti. Artık Türkiye, terör örgütlerini etkisiz hale getirme noktasına çok şükür kavuştu."



