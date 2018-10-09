Yıldırım: Terör örgütlerine yardıma engel olmamız gerekiyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, 'Terör örgütlerine silah ve lojistik gibi yapılan desteklere engel olmamız gerekiyor.' dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

Terör örgütlerine silah ve lojistik gibi yapılan desteklere engel olmamız gerekiyor. Ekonomik olarak nispeten güçlü ülkelerin vurdumduymaz davranışları, dünya ekonomisine, dünya halklarını refahına zarar veriyor. Ambargolar, kısıtlamalar, kanun dışı kararlar doğal olarak ülkeleri yeni arayışlara sürüklemektedir..