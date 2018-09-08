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Terör örgütleri Esed kontrolünde toplanıyor! "İdlib ve Lazkiye sonrası hedef Türkiye"

Suriye'de Katil Esed'in kontrolü altında varlıklarını sürdüren, Lazkiye ilinin kuzeyinde bulunan en az 5 terör örgütü muhalif Türkmenlere ve Türkiye'ye yönelik eylem hazırlıkları yapıyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:10
Terör örgütleri Esed kontrolünde toplanıyor! "İdlib ve Lazkiye sonrası hedef Türkiye"

Hatay’ın hemen karşısındaki Lazkiye kırsalında Türkiye karşıtı terör örgütlerinin en az beş eğitim kampı bulunuyor. Yerel kaynaklar Afrin, Münbiç, Tel Abyad ve Rakka’dan gelen yaklaşık iki yüz teröristin bu kamplarda rejim ve İran destekli gruplardan eğitim aldığını bildirdi. Kampları kullanan örgütlerin başında PKK, DHKP-C, ‘Mukaveme Suriye’ olarak bilinen THKP/Acilciler ve Avrupalı teröristlerin oluşturduğu Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) geliyor.

TÜRKİYE VE TÜRKMENLERE YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIĞI

Lazkiye’de Esed rejimine ait Gebere köyünde itfaiye binasını, Avanlı, Fırınlık, Saray nahiyesi ve Çalma’daki askeri noktaları kamp olarak kullanan terör örgütleri, bölgede varlıklarını sürdürüyor. Teröristler, Esed rejiminin desteğiyle muhalif Türkmenlere ve Türkiye’ye yönelik eylem hazırlıkları yapıyor.

"İDLİB VE LAZKİYE SONRASI HEDEF TÜRKİYE"

Türkmen Dağı’nda Esed rejimine karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı özel kuvvetler grubu Fursanul İman’ın askeri sözcüsü Muhammed Yavuz, Lazkiye kırsalında PKK ile Acilciler gibi pek çok devrim ve Türkiye düşmanı örgütün bir arada çalıştığını söyledi. Yavuz, “Bu durumu yakından ve cephe hattında görüyoruz. PKK, Mukaveme Suriye ve Şii milisler Suriye devrimine karşı omuz omuza vermiş durumdalar. Zaten savaş eğer burada bitse dahi bu örgütler burada beklemeyecekler. İdlib ve Lazkiye sonrası hedefin Türkiye olacağı herkesin görebileceği bir hakikat.

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 08:10
  1. Hatay
  2. Afrin
  3. Münbiç
  4. Tel Abyad
  5. Rakka
  6. Birleşik Özgürlük Güçleri
  7. PKK
  8. DHKP-C
  9. Mukaveme Suriye
  10. THKP/Acilciler
  11. Türkmen Dağı
  12. Esed rejimi
  13. Özgür Suriye Ordusu
  14. Fursanul İman
  15. Muhammed Yavuz
  16. Lazkiye

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