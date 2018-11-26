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DEAŞ, YPG'ye üç koldan saldırmaya başladı!

Suriye’de terör örgütü DEAŞ, terör örgütü PKK/YPG’nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) üç koldan saldırı başlattı. Çatışmalarda 47 SDG’li, 39 DEAŞ’lı terörist öldü. PKK'lıları korumak isteyen ABD uçaklarının düzenlediği saldırılarda da 17 sivil öldü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:14
DEAŞ, YPG'ye üç koldan saldırmaya başladı!

Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrezzor vilayetinde terör örgütü DEAŞ ile terör örgütü PKK/ YPG'nin çatı örgütü olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar şiddetlenirken iki taraf da kayıplar veriyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre DEAŞ militanlarının üç koltan El Bahra ve Gharanij köylerine düzenlediği saldırılarda SDG'den 47 militan öldü. ABD uçaklarının desteğiyle SDG'nin DEAŞ'a verdiği karşılıkta ise DEAŞ'ın 39 üyesinin öldürüldüğü belirtildi. Yine aynı çatışmalarda ABD uçaklarının vurduğu bölgelerde 17 sivilin de yaşamını yitirdiği kaydedildi. DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerde yaşamını yitiren sivillerden 5'inin çocuk olduğu açıklandı.

İdlib'te provokasyona karşı hazır olunmalı

Öte yandan Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuk yaparak ateşkes sağladığı İdlib'de, ateşkesten sonra ilk kez dün hava saldırıları düzenlenmesinin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü. Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki bakan, başta İdlib'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na zarar vermek amacıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Şam rejimi ve Rusya ise muhaliflerin İdlib'den Halep'e kimyasal saldırı düzenleyediğini ileri sürdükten sonra İdlib'in çatışmazlık bölgesi Raşidin'i vurdu. Türkiye ve Rusya arasında eylül ayında imzalanan Soçi mutabakatından sonra rejim ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde düzenlediği saldırılarda 37 sivil hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 08:14
  1. YPG
  2. DEAŞ
  3. IŞİD
  4. PKK
  5. Deyrezzor
  6. Suriye Demokratik Güçleri (SDG)

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