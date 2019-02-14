ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD diyecek ki 'Afrin'e girme.' Girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız." dedi.

Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki AK Parti Karapürçek Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini belirten Soylu, "FETÖ ile mücadele ediyor muyuz? Siz 31 Mart'tan sonra onlara neler yapacağımızı bir görün." ifadelerini kullandı.

300 yıldır gerileme döneminde olan Türkiye'nin, 21'inci asrın başından itibaren yükselme dönemine geçtiğini, Türkiye'nin 300 yıl içinde ne kadar yükselmek istese hep başına vurulduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"İstiklal mücadelemizi kazandık, güzel Cumhuriyetimizi kurduk. Bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamaya çalıştık. Bilmenizi istiyorum ki hep kursağımızda bırakmaya çalıştılar. Şimdi 21'inci asrın başlangıcından itibaren bir yükselme dönemi içerisindeyiz. Bunu kursağımızda bırakmalarına izin vermeyin. Bugün terörle mücadele ediyoruz. PKK'nın şah damarını kestik. Bilmenizi istiyorum belini kırdık. Sadece burada değil.

ABD diyecek ki 'Afrin'e girme.' Girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Bakın DEAŞ ile PYD anlaşmış durumda. 100 esiri bırakma karşılığında DEAŞ, Türkiye'ye bomba geçiriyor, PKK/PYD'de veriyor. Deyrizor'da petrolde anlaşıyorlar. ABD de DEAŞ'ı da PYD'yi de PKK'yı da kuruyor."

Uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Soylu, "Bir haftaya kadar parklarda da öyle bir tane serkeş, öyle sarhoş, öyle milletimi rahatsız edecek bir tane adam bulamayacaksınız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçim irtibat bürosunun açılışı için toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, hatıra fotoğrafı çektirdi.







