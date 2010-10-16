Terör mağduru Zeynep Bebek, artık yürüyebilecek

Hakkari’nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 29 gündür tedavi gören Zeynep Bebek taburcu edildi. Taburcu işlemlerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Ertem, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Bilge Türk Bilen ve Zeynep bebeğin amcası Yalçın Kurt, hastane önünde bekleyen gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. HASTANEDEN TABURCU OLDU Güzel ve mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Özgen, “Zeynep Bebeğimiz bugün (dün) şifa ile hastanemizden taburcu oluyor. Başından geçen travmanın neredeyse tamamını atlatmasını bir lütuf diye değerlendiriyorum. Bunun yanında hem ailenin göstermiş olduğu sabır ve işbirliği sebebiyle, hem de meslektaşlarımın özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Dr. Kadir Ertem, “Hastamıza seri ameliyatlar yaptık. Ayaklarında açık yaralanmalar vardı. Tedavi iyi cevap verdi. Şu anda yaraları kapandı, kırıkları kaynadı. Ortalama iki hafta içerisinde ayağa kalkacağını umuyoruz” dedi.