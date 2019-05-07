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Terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekilecek

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlarda, Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bulunan Etap-8’in kuralarının çekileceği duyuruldu.

07 Mayıs 2019 Salı 18:37
Terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekilecek

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlarda, Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bulunan Etap-8’in kuralarının çekileceği duyuruldu.



Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs Salı günü saat 12.00’da Etap-8’in kurasının çekileceği belirtildi. Etap 8’de, 1 adet 3+1 175 metrekare, 2 adet 2+1 90 metrekare, 5 adet 3+1 176 metrekare, 6 adet 4+1 208 metrekare ve 11 adet 4+1 210 metrekare binalarda bulunan 405 mesken, 66 ticari iş yeri ve 7 kapıcı dairesi çekileceği bildirilirken, 1 ilkokulun da Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edileceği ifade edildi.



Yetkililer, Etap-8’de yıkılmış ev iş yerleri olan ve henüz uzlaşmayan vatandaşların Kentsel Dönüşüm Ofisindeki uzlaşma komisyonlarına başvurarak kuraya dahil olabileceklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 18:37
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