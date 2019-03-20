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Terör mağdurları için yapılan konutlarda kura heyecanı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda kura heyecanı yaşandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:54
Terör mağdurları için yapılan konutlarda kura heyecanı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda kura heyecanı yaşandı.


Mitanni Kültür Merkezinde yapılan kura çekilişi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yapılan açılış konuşmalarından sonra vatandaşlara hitap eden AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, "Nusaybin tarumar oldu. Temennimiz bir daha bu olayların yaşanmamasıdır, bu kanın durmasıdır. Hepimiz kardeşiz. Artık çocuklarımızın eli taş değil kalem tutması lazım. Artık bu konutlar sizindir, memleket bizimdir. Onlar yıkar biz yaparız. Artık bu saatten sonra eski ve yeni süreci göz önünde bulundurmanız lazım. Elinizi vicdanınıza koyarak sandığa gitmenizi istiyoruz" dedi.


AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel ise, Nusaybin’in tarih boyunca çok önemli bir şehir olduğunu kaydetti. İlçenin 3’üncü yüzyılda neredeyse İstanbul kadar eş değer ve önemli bir şehir olduğunu kaydeden Dinçel, Nusaybin’in o günden bugüne kadar ticaretiyle, sosyal yaşantısıyla hep önde olmuş bir şehir olduğunu dile getirdi. Dinçel, "Ama son zamanlarda hiç birimizin istemediği olayların yaşandığı, yıkıldığı, yakıldığı, anaların, çocukların gözyaşlarının döküldüğü, büyüklerin buradan göç etmek zorunda kaldığı bir yer haline geldi. Hamdolsun şimdi tekrar eskisinden daha güzel ve aynı alanda bir Nusaybin inşa edildi. Şimdi gezdik, ana caddeleri, sosyal donatıları, çocuk oyun alanları, okullar, yeşil alanlar, parklar, bahçeler çok modern bir şehirde yaşayacaksınız. Vatandaşlarımız o konutlara yerleştikten sonra burası en çok tercih edilen yer olacak. Tekrar tersine göç olacak, tekrar ilçe eskiden yaşadığı huzuru şaşalı günleri yakalayacak ama bunların hepsi sizin sayenizde olacak" diye konuştu.


AK Parti Mardin Milletvekili Dinçel, İlçe Başkanı Özel ve Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi, temsili olarak birer vatandaş adına noter huzurunda kura çekti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:54
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