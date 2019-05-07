Terör mağdurları için yapılan konutlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan 8. etap TOKİ konutlarının kurası çekilecek

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan 8. etap TOKİ konutlarının kura çekimi yapılacak. Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bulunan etap 8'in kurasının çekileceği belirtildi. Etap 8'de 405 mesken, 66 ticari iş yeri ve 7 kapıcı dairesinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, 1 ilkokulun da Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Öte yandan, Kentsel Dönüşüm Ofisi yetkilileri, Etap 8'de yıkılmış ev ve iş yerleri olan ve henüz uzlaşmayan vatandaşların Kentsel Dönüşüm Ofisi'ndeki uzlaşma komisyonlarına başvurarak kuraya dahil olabileceklerini aktardı.



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