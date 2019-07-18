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Terör kurbanı kardeşlerin ailesi için yardım kampanyası

Tunceli Valiliğince, PKK terör örgütünün araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitiren Güloğlu kardeşler ile Munzur Çayı'na düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun ailelerine yardım kampanyası başlatıldı

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:16
Terör kurbanı kardeşlerin ailesi için yardım kampanyası

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, PKK terör örgütünün araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler ile Munzur Çayı'na düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun aileleri için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Engin Eroğlu'nun 15 Haziran'da Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Ovacık kara yolunda yolcu otobüsünün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.

Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz'da PKK terör örgütünce araziye önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basmaları sonucu Ayaz Güloğlu (8) ve kardeşi Nupelda Güloğlu'nun (4) yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşamını yitiren çocuklarımızın geride kalan ailelerine manevi olduğu kadar maddi olarak da yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adında yardım toplamak amacıyla 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 11. maddesine göre Tunceli genelinde 15 gün süreyle Ziraat Bankası Tunceli Şubesi'nde hesap numarası 5546050-5010 ve IBAN TR: 84 0001 0002 9805 5460 5050 10 ile yardım hesabı açılmıştır."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:16
  1. 2 çocuğun hayatını kaybetmesi
  2. Engin Eroğlu
  3. Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşler
  4. Ovacık
  5. Tunceli
  6. Tunceli Valiliği
  7. yardım kampanyası

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