Terör kamplarında kadın istismarı had safhada

ANKARA (AA) - Terör örgütü PKK/KCK içindeki "cinsel istismar olayları", güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleriyle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son zamanlarda düzenlenen başarılı operasyonlarla çözülme sürecine giren bölücü terör örgütünde, kadın teröristlerin yaşadıkları da adeta insanlık dramını andırıyor.

Son zamanlarda yakalanan veya güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, verdikleri ifadelerinde sözde elebaşıların yaptıkları cinsel istismarları tüm çıplaklığı ile ortaya seriyor.

Güvenlik güçlerine teslim olan "Cudi" kod adlı terörist, ifadesinde, "örgüt elebaşılarının, emri altında bulunan kadın teröristlere tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduklarını, bu teröristlerin sorumlu düzeyde olduklarından herhangi bir ceza almadıklarını, bu tarz olayların örgüt içinde kapatıldığını" anlattı.

- Keyif içinde bir hayat yaşıyorlar



"Dilgeş" kod adlı bir terörist ise güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde, örgüt içindeki sözde elebaşıların keyif içinde bir hayat yaşadıklarını anlattı. Onlar için kural olmadığını, örgüte yeni katılan kadın teröristleri cinsel ilişkiye girmeye zorladıklarını belirten "Dilgeş", kendisinin buna birkaç defa şahit olduğunu fakat şikayet etmeye çekindiğini söyledi.

Terörist ifadesinde, Suriye'deki sözde üst düzey sorumluların örgütün parasını istedikleri gibi kullandıklarını, yeni cep telefonları ve kıyafetler aldıklarını, kendilerinden başka kimseyi düşünmediklerini belirtti.

Güvenlik güçlerine teslim olan "Sorej Zafir" kod adlı terörist ise örgüt içindeki elebaşıların kadın teröristlere cinsel istismarda bulunduklarını, örgüt içinde bunu engelleyecek herhangi bir gücün olmadığını, gücü yeten erkek teröristlerin kadın örgüt mensuplarına istediği her türlü istismarı yaptıklarını aktardı.

İstismara birçok kez maruz kaldığını bildiği "Beritan" ve "Hevin" kod adlı iki kadın teröristin bu duruma daha fazla dayanamayarak örgütten kaçtığını belirten terörist, ifadesinde kendisinin de yaşadıkları ve gördüklerini hazmedemeyerek kaçıp teslim olduğunu söyledi.