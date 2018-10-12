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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

12 Ekim 2018 Cuma 10:37
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin yok edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:37
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Irak
  3. Genelkurmay Başkanlığı

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