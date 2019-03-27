SAMSUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz bu dönüşümü vatandaşlarımızla el birliği içinde kararlı bir şekilde yönetmek zorundayız. Bizim terör kadar önceliğimiz kentsel dönüşüm." dedi.

Kurum, Ihlamur Kafeterya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, tüm Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutun olduğunu söyledi.

Acil ve öncelikli olarak 1,5 milyon konutun olduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde 81 il valiliğimize bir genelge yayınlayarak bu genelge kapsamında acil ve öncelikli alanlardan başlamak üzere kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz. Her yıl 300 bin konut yapacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız. Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla 840 bin konut ürettik. Bu konutların yüzde 85 ve 90'ı sosyal konut niteliğinde ve bunlar depreme dayanıklı konutlar. Yine Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz başkanlığında 580 bin konutun dönüşümünü başlattık. Bu dönüşüm alanlarında da 10,5 milyar lira da kira ve faiz desteği verdik. Bundan sonraki süreçte de her yıl yapacağımız 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15'ini de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın eliyle yapacağız. Kalanı da yerel yönetimlerimizle yapmak suretiyle ki İller Bankası ile de yüzde 50'ye kadar faiz ve hibe desteği vereceğiz."

Kurum, vatandaşların mağdur olmayacağı bir planlama yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımız mağdur olmayacağı, vatandaşlarımızla el birliği içinde onların rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini yönetmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın o acil ve öncelikli alanlarının dönüşümünü yapmak suretiyle dönüştürüp kendilerini sosyal imkanları, altyapısı hazır konutlarını yapıp teslim etmek istiyoruz. Samsun'a ilişkin de projelerimizi görüştük. Samsun bizim önceliğimiz, istiklal mücadelemizin verildiği yer ve inşallah İlkadım Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile 1 Nisan sabahı sorunlu mahallelerimizden başlamak suretiyle vatandaşlarımızın doğal gazını ve elektriklerini alamadıkları alanlardaki dönüşümü başlatmak suretiyle diğer ilçelerimize etaplar halinde bu dönüşümü yöneteceğiz."

- "Vatandaşları riskli binada oturtmak istemiyoruz"

Çok hisseli metruk binalar konusunda da açıklama yapan Kurum, "Bu metruk alanlarla alakalı da biz ne olursa olsun vatandaşımızı riskli binada veya deprem riski ya da denetim eksikliğinden kaynaklı riskten oluşan binada oturtmak istemiyoruz.

Kartal'da yaşadığımız olayı hepimiz biliyoruz, 21 canımız gitti. Biz 48 gün sonra o yıkılan bina ile birlikte 10 binayı kapsayan alanda konutlarımızın dün temelini attık. 7 ay sonra da vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli binalarını teslim edeceğiz. Bu yüzden metruk binalarla ilgili olarak genelge kapsamında valiliklerimiz çalışıyorlar. Bu metruk binaların yıkımını gerçekleştirerek, vatandaşlarımıza da en kısa sürede onları mağdur etmeyecek şekilde sağlam konutları vereceğiz. Biz bu dönüşümü vatandaşlarımızla el birliği içinde kararlı bir şekilde yönetmek zorundayız. Bizim terör kadar önceliğimiz kentsel dönüşüm." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çevreci bir lidere sahibiz"

AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde çevreye duyarlı bir kampanya yürüttüğünü belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada ben Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, çevreci bir lidere sahibiz, çevreci bir liderin çalışma arkadaşlarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biliyorsunuz biz seçim kampanyasında hiçbir yerde bez, afiş, plastik poşet, plastik bayrak kullanmadık. Bu sayede çevreci bir kampanya yürüttük. Seçim koordinasyon merkezlerimizin ve seçim ofislerimizin haricinde hiçbir yerde bayrak asmadık, belli saatlerin dışında gürültü kirliliğine sebebiyet verecek şekilde bir seçim çalışması yapmadık. Türkiye'miz huzurlu ve mutlu bir seçim çalışması yürüttü. İnşallah 31 Mart'a az kaldı, 31 Mart akşamı da yine istikrar ve güvenden yana milletimiz sandıkta tercihini yapacaktır. Biz bakanlık olarak sıfır atık projesi yürütüyoruz, millet bahçeleri projelerimiz var, kişi başı yeşil alan miktarını arttırıyoruz. Plastik poşetleri ücretli hale getirdik ve yüzde 80'e varan azaltım meydana geldi. Yine depozito uygulaması yapacağız, çöpleri kaynağında ayıracağız, düzenli depolama tesislerimizi ve atık su arıtma tesislerimizi de 2023 yılına kadar nüfusumuzun tamamına hizmet verecek şekilde yapmak istiyoruz."

- "İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalışacağız"

Karadeniz Bölgesi'ndeki dere yatakları kenarına yapılan yapılar konusunda da planlama içine girdiklerini aktaran Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"En son Rize'de dere kenarındaki bir binanın yıkımını gerçekleştirdik. Acil ve öncelikli binaların yıkımı noktasında valiliklerimiz ve belediye başkanlıklarımızla ortak çalışma yürütüyoruz. Aynı şekilde diğer bakanlığımız koordinasyonunda diğer bakanlıklarımızın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturduk. İklim değişikliğine yönelik çalışma yapıyoruz. Bu anlamda gerekirse kentsel dönüşümü dere güzergahında yapacağız. Acil ve öncelikli alanlar bizim Karadeniz Bölgemizde dere güzergahı üzerindeki alanlar. Neticede bu alanları inşallah 1 Nisan sabahı bismillah diyerek yerel yönetimlerimizle beraber yapacağız ve bu iklim değişlikliğinin şehirlere etkilerini, altyapıya etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalışacağız."

Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı ve adayı Erdoğan Tok da hazır bulundu.



