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Terör gazisinin "Bobby" ile Meclis turu

Hakkari Çukurca'da mayın patlaması sonucu görme yetisini ve sağ elini kaybeden gazi Hasan Arısoy, rehber köpek Bobby ile TBMM'yi gezdi- Gazi Jandarma Astsubay Hasan Arısoy:- "Bobby sayesinde Meclisi kimsenin koluna girmeden rahat rahat dolaşabildim"

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:22
Terör gazisinin "Bobby" ile Meclis turu

TBMM (AA) - SİNAN USLU - Hakkari'de mayın patlaması sonucu görme yetisini ve sağ elini kaybeden gazi Hasan Arısoy, rehber köpeği Bobby ile TBMM'yi gezdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevliyken mayın patlaması sonucu görme yetisini ve sağ elini kaybeden 37 yaşındaki gazi Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Arısoy, Rehber Köpekler Derneği Genel Sekreteri Ali İlhan ve dernek üyeleriyle birlikte TBMM'ye geldi. Arısoy'a, birlikte eğitim alarak uyum sağladığı Labrador Retriever cinsi rehber köpek Bobby eşlik etti.

Ziyaretin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan gazi Arısoy, rehber köpeğin görme engellilere tek başına hareket etme özgürlüğü sağladığını söyledi.

Rehber köpek Bobby ile 8 aydır birlikte olduğunu, bu süreçte hayatında birçok şeyin değiştiğini belirten Arısoy, "Bugün de Meclisi gezmeye geldik. Bobby sayesinde Meclisi kimsenin koluna girmeden, günlük hayatta olduğu gibi rahat rahat dolaşabildim." dedi.

Bobby'nin, hayatında pozitif anlamda çok fazla şeyi değiştirdiğini anlatan Arısoy, "Bobby rehber köpekten daha çok iyi bir yol arkadaşı. Bobby ile bundan sonra uzun bir süre yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Görme engelliler, rehber köpeğiyle Meclise girebiliyor"

Aynı zamanda görme engelli olan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın danışmanlığını yürüten, Rehber Köpekler Derneği Genel Sekreteri Ali İlhan da Türkiye'de rehber köpeklerin bazı kurumlara girmesi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ancak konuya ilişkin duyarlılık ve farkındalığın arttığını belirtti.

TBMM Başkanlık Divanında alınan kararla bu konuda ilk farkındalığı Meclisin başlattığını vurgulayan İlhan, "Artık görme engelli arkadaşlarımız, Meclise rehber köpekleriyle rahatlıkla girebiliyor." dedi.

Görme engelli olarak kendisinin de bu farkındalığın artması için mücadele ettiğini anlatan İlhan, "Farkındalık artarak devam ediyor ancak en çok ihtiyacımız olan şey basının desteği." diye konuştu.

- Bobby, gazinin kaybettiği gözleri oldu

Evli ve bir çocuk babası Hasan Arısoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 2003'te jandarma astsubay olarak göreve başladı. Eskişehir, Şırnak, Manisa Kırkağaç ve Hakkari Çukurca'da görev yapan Arısoy, Çukurca Köprülü mevkisinde 2010'da görev esnasında mayın patlaması nedeniyle iki gözünü ve sağ elini kaybetti. Arısoy, GATA'da 2 yıl süren tedavisinin ardından memleketi Adana'ya yerleşti.

Göremediği için hayatını birine bağımlı olarak sürdüren Arısoy, kuruluşundan itibaren takip ettiği Rehber Köpekler Derneğine 2017'de başvurdu.

Bobby, İstanbul ve Adana'daki eğitimlerin ardından Arısoy'a rehber oldu.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:22
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  2. Gazi Jandarma Astsubay Hasan Arısoy
  3. mayın patlaması
  4. rehber köpeği Bobby

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