0553 313 94 23

Terör eylemi paylaşımlarına emniyetten yalanlama

Sosyal medyada Alanya’da terör eylemi olacağına yönelik paylaşımlara ilişkin Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, "Kasten ve maksatlı olarak yapılan bu paylaşımlara itibar etmeyiniz.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:27
Terör eylemi paylaşımlarına emniyetten yalanlama

Sosyal medyada Alanya’da terör eylemi olacağına yönelik paylaşımlara ilişkin Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, "Kasten ve maksatlı olarak yapılan bu paylaşımlara itibar etmeyiniz. Yapılan yalan haberleri paylaşan kişi yada kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" dedi.


Sosyal medyada Antalya’nın Alanya ilçesinde terör eylemi yapılacağına dair paylaşımlar üzerine konuya ilişkin Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı basın açıklamasında bulundu. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Avcı, "Kasten ve maksatlı olarak yapılan bu paylaşımlara itibar etmeyiniz. Turizm sezonunun başlaması ve Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olması, ilçemize tatile gelen misafirlerimizin yoğunluğundan dolayı ilçemizde trafik ve asayiş konularında herhangi bir sıkıntı oluşmaması ve tatile gelen misafirlerimizin daha huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmesi amacıyla ilçemizde trafik ekipleri ve devriye ekip sayısı artırılmıştır. Benzer yalan haberler yayan kişi veya kişiler terör propagandası yaparak, ülkemiz ve ilçemiz ekonomisini hedef almışlardır. Turizmde büyük beklentiler içerisinde olduğumuz bu sezonu baltalamak, ülkemiz ve ilçemizin ekonomi lokomotifi olan turizme zarar vermek amacıya yapılan paylaşımlara asla inanmayın. Ayrıca kasıtlı yapılan yalan haberleri paylaşan kişi yada kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop: “Arslan, mecliste saygı gören bir milletvekiliydi”
    1. TBMM Başkanı Şentop: “Arslan, mecliste..
    2. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç teklifi..
    3. Başkent’te köy havasında şenlik
    4. YKS 2019 kaç gün kaldı? YSK'ye..
    5. Kocaeli’de dönüş yoğunluğu trafiği..
    6. Trabzon'da otomobil TIR’ın altına..
    7. Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir..
    8. Şırnaklılar, Feraşin yaylasına akın..
    9. Pençe Harekatı'nda son durum ne?
    10. (Özel) Karasu Sahilinde ölü yunus..
    11. Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig
    12. Süper Lig'de Buffon bombası! “Yeni..
    13. Gün batımını izlerken kayalıklardan..
    14. Soylu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde..
    15. Diyarbakır'da can pazarı! 5'i ağır 35..
    16. Trabzonspor aradığı forveti buldu! 31..
    17. Kaza orucu ne zaman ve nasıl tutulur?
    18. Antalya’da bayram tatili dönüşü için..
    19. Başkan Yılmaz, pazar esnafını ziyaret..
    20. Hadi bunu da inkar edin! ‘VIP’..
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi