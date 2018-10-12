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Terör devletinin hapishanesinde bir Filistinli şehit oldu

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Vasim Abdulmecid Şelalide'nin şehit olduğunu duyurdu.

12 Ekim 2018 Cuma 21:13
Terör devletinin hapishanesinde bir Filistinli şehit oldu

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Er-Remle hapishanesinde tutuklu bulunan Vasim Abdulmecid Şelalide'nin (28) şehit olduğunu belirtti.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinin Sa'ir belde sakini olan ve 4 çocuk babası Şelalide'nin şehit olduğu haberinin ailesine telefonla verildiği aktarıldı.

Şelalide'nin ölüm nedeninin henüz bilinmediği ve ayrıntılı bilgiye ulaşılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Şelalide'nin bu yılın başından beri İsrail hapishanelerinde şehit olan 4'üncü tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, ölümünden İsrail makamlarının sorumlu olduğu vurgulandı.

Şelalide, 2015 yılında el-Halil kentinde Geva Binyamin (Adam) yerleşim yerine yakın bir yerde silah bulundurma suçundan tutuklanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:13
  1. Filistinli Esirler Cemiyeti
  2. şehit
  3. Vasim el-Mecid Şelalede

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